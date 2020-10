Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Kollision zwischen Fahrradfahrer und Straßenbahn

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn, der sich am Donnerstag (29.10.2020) ereignete, sucht die Polizei nun nach dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahre war gegen 18.30 Uhr in der Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Sternstraße die rote Ampel missachtete. Eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Eine Ersthelferin leistete sofort erste Hilfe. Der Fahrradfahrer rappelte sich aber auf und fuhr davon. Die Polizei sucht nun den Fahrradfahrer. Der unbekannte Mann war circa 1,80m groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

