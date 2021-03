Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Eine 52-jährige Beifahrerin aus Bad Windsheim wurde bei einem Unfall am Sonntag, (21.03.) leicht verletzt. Ein 41-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 12.45 Uhr von der Grundstücksausfahrt der Firma Wagner auf die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Kohlhaus einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Audi-Fahrer, welcher die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Kohlhaus befuhr. Die in dem Audi befindliche Mitfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

