POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unbekanntes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Im Zeitraum von Donnerstag (18.03.) bis Samstag (20.03) wurde der weiße Skoda Octavia eines 47-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld beschädigt. Wo das Fahrzeug beschädigt wurde ist derzeit nicht klar, lediglich, dass sich der Unfall im Stadtgebiet von Bad Hersfeld ereignet haben muss. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Freitag (19.03.), gegen 16:25 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem VW Polo die Bundesstraße 27 stadtauswärts in Richtung LOMO-Kreuzung. Als die 23-jährige Hersfelderin verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein hinter ihr fahrender 48-jähriger Mann, ebenfalls aus Bad Hersfeld, mit einem Audi Q7 auf den Polo auf. Hierbei wurde die Polo-Fahrerin leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

