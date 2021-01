POL-OH: Folgenschwerer Unfall durch Abkommen von der Fahrbahn

Polizeipräsidium Osthessen

Am Sonntag, den 03.01.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Fuldaer mit seinem Skoda Octavia die Leipziger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts auf der linken der beiden Fahrspuren. In Höhe der Hausnummer 46 kam der Fahrzeugführer des Octavia aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und stieß gegen die dort auf dem Parkstreifen geparkten Fahrzeuge. Im Zuge dessen wurde zudem eine 48-jährige Passantin, die sich gerade auf dem Bürgersteig hinter den abgeparkten Fahrzeugen befand, leicht verletzt. Noch kurz zuvor hatte sie ihren Fiat 500, der ebenfalls beschädigt wurde, dort abgestellt. Insgesamt wurden bei diesem Unfall 6 Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.000 EUR.

