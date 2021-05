Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Fahrrad nach Flucht zurückgelassen

Hildesheim (ots)

Algermissen- (jb) Durch einen Algermissener wurde am Abend des 08.05.2021 eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die an der Alpe Alkohol konsumieren und sich nicht konform der Corona-VO verhalten. Bei Eintreffen der Streife flüchteten 7-10 Jugendliche und hinterließen, neben viel Müll, mehrere Fahrräder und andere Gegenstände. Zwei Jugendliche kamen kurze Zeit später zurück und wurden den Eltern übergeben. Diese erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ein Jugend-Mountainbike der Marke Focus und ein Fußball blieben jedoch weiterhin zurück. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Sie können bei der Polizei Sarstedt im Beisein der Eltern und einem Eigentumsnachweis in Empfang genommen werden. Tel.: 05066/985115

