Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unfall auf Moorbergkreuzung

Hildesheim (ots)

Sarstedt, B6 - (jb) Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Freitag gegen 19.33 Uhr auf der B6/ Kreuzung L410. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 35-jähriger Hannoveraner mit seinem Volvo die B6 aus Richtung Ahrbergen in Richtung Hannover. Die Moorbergkreuzung will dieser weiter in Richtung Hannover passieren. Hierbei übersieht er, dass die Ampel für ihn rot zeigt und fährt in die Kreuzung ein. Zeitgleich biegt ein im entgegenkommender 45-jähriger Sarstedter mit seinem Audi von der B6 nach links in die L410 Richtung Moorberg ein. Es kommt zur Kollision, durch die beide Fahrzeuge so stark beschädigt werden, dass sie abgeschleppt werden müssen. Der Schaden wird auf insgesamt 13000 Euro geschätzt. Den beiden Fahrern passierte glücklicherweise nichts.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell