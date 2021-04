Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreister Leergutdiebstahl - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Ein Dieb schlich sich Montagfrüh, 19.04.2021, an der Beckhausstraße, nahe der Turbinenstraße, in einen geöffneten Lagerraum einer Tankstelle und entwendete Leergut.

Eine Mitarbeiterin der Tankstelle trug gegen 07:13 Uhr Leergut aus dem Verkaufsraum in den Lagercontainer und verließ ihn wieder in Richtung Tankstelle. Ein Unbekannter nutzte dies und schlich sich in den offenen Lagerraum. Der Dieb griff sich einen Plastiksack mit Leergut im Wert von knapp 100 Euro und flüchtete damit. Als die Angestellte zurückkehrte, entdeckte sie den Diebstahl und benachrichtigte die Polizei.

Anhand der Videoaufzeichnungen sucht die Polizei einen circa 170 cm großen Mann, circa 20 bis 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren. Der unbekannte Täter war mit einer Cap, einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung, roter Steppweste, weißem Longsleeve, schwarzer Hose und schwarzen Nike Sneaker mit weißer Sohle bekleidet und hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

