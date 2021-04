Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Trennschleifer und Zigaretten gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Am Wochenende vom 16.04.2021 bis 19.04.2021 stiegen Unbekannte in eine Werkhalle an der Straße Am Siebrassenhof ein.

Nachdem die Mitarbeiter am Freitagabend gegen 18:30 Uhr das Firmengelände am Ende der Stichstraße verlassen hatten, gelangten unbekannte Täter in die Lagerhalle. Dort brachen sie einen Zigarettenautomaten und mehrere Spinde auf. Sie entnahmen die gesamte Tabakware und stahlen mehrere Trennschleifer aus den Schränken. Am Montagmorgen um 05:34 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Schaden und verständigte die Polizei.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell