POL-BI: Paderborn-Sennelager, Unfall mit Viehtransporter BAB A33

Am Abend des 19.04.2021 gegen 21:55 Uhr erhielt die Autobahnpolizei des PP Bielefeld Kenntnis von einem Unfall unter Beteiligung eines Viehtransporters auf der A33 in Fahrtrichtung Bielefeld / Osnabrück. Kurz nach der Anschlussstelle Paderborn-Sennelager geriet der 50jährige Fahrer eines 18-Tonner LKW aus dem Werra-Meißner-Fahrer noch nicht geklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke der Autobahn. Mutmaßlich beschädigte ein auf der Fahrbahn befindlicher Gegenstand ein Rad des LKW, sodass dieser von der Fahrspur abkam. Das Fahrzeug kam auf der Schutzplanke zu stehen und musste durch ein Bergungsunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Die im Fahrzeug befindlichen Tiere wurden im Beisein eines Vertreters der Veterinärbehörde in ein anderes Transportfahrzeug umgeladen und konnten die Fahrt fortsetzen. Für die Dauer des Umladens wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt, da nicht auszuschließen war, dass die Tiere beim Umladevorgang auf die Fahrbahn laufen. Für die anschließende Bergung des verunfallten LKW musste die Fahrbahn in Richtung Bielefeld bis drei Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Sennelager abgeleitet. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Verkehrsstörungen hielten sich aufgrund der Urzeit in Grenzen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

