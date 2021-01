Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwer verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Gelsenkirchen (ots)

Eine 57-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwoch, 27. Januar 2021 bei einem Verkehrsunfall in der Feldmark schwere Verletzungen zugezogen. Die Gelsenkirchenerin kollidierte um 7.45 Uhr an einer Fußgängerfurt an der Nienhausenstraße mit einer fahrenden Straßenbahn, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Gelsenkirchenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

