Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Brand einer Gartenhütte

Am Donnerstag, den 17.Dezember, gegen 21.19 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenhütte an der Stormstraße in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit 6 Einsatzfahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht werden. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Hecke beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10500 Euro.

