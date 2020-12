Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln (Oldenburg)- Wohnhauseinbruch

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Freitag, 04. Dezember 2020, 10.00 Uhr, und Donnerstag, 17. Dezember 2020, 14.40 Uhr, in der Schlehenstraße zu einem Wohnhauseinbruch. Ein bisher unbekannter Täter drang in das Wohnhaus ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob der Täter Diebesgut erlangt hat, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg/Krapendorf- Wohnhauseinbruch

Zwischen Mittwoch, 16. Dezember 2020, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 17. Dezember 2020, 21:23 Uhr, kam es in der Sonnenblumenstraße zu einem Einbruch in einem Wohnhaus. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg)- Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, gegen 17.00 Uhr, betrat ein 62-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) den Schalterbereich einer Bank in der Lange Straße und weigerte sich, auch nach Aufforderung eine MNB anzulegen. Erst auf mehrmaligen Drängen der Bankangestellten verließ der 62-Jährige die Bank. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten blauen Opel Corsa, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 18. Dezember 2020, gegen 02.15 Uhr, wurde der Polizei eine Feierlichkeit in einer Wohnung in der Straße Am Alten Lokschuppen gemeldet. Bei einer Überprüfung konnten die Beamten in der betroffenen Wohnung fünf Personen im Alter von 19 bis 22 Jahren aus vier Haushalten aus den Bereichen Cloppenburg, Quakenbrück und Vechta ohne jegliche Schutzmaßnahmen feststellen. Die Zusammenkunft wurde durch die Beamten beendet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

