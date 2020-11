POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Hildesheim - 22-Jährige leicht verletzt

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm)Am Abend des 23.11.2020, gegen 18:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Kennedydamm / Drispenstedter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der Verursacher soll sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge habe die Frau den Kennedydamm Ecke Drispenstedter Straße in Richtung Sachsenring überquert. Aus der Drispenstedter Straße soll ein weißes Cabrio mit schwarzem Dach nach rechts auf den Kennedydamm eingebogen sein. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen BMW handeln könnte, habe die 22-jährige im weiteren Verlauf am linken Knie gestreift und die Fahrt anschließend fortgesetzt, ohne anzuhalten. Am Steuer soll ein Mann mit weiß-grauen Haaren gesessen haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder aber auch der Fahrer des Cabrios selbst, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

