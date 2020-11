Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Enbruch in Einfamilienhaus

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am Freitag, 20.11.2020, um 11:50 Uhr, bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Birkenstraße eine fremde Person im Haus, die bei ihrem Anblick direkt in Richtung Geerstraße flüchtete. Die Bewohnerin stellte daraufhin den Diebstahl ihres Schmuckes fest. Den Täter kann die Bewohnerin wie folgt beschreiben: ca. 1,80m / graue Jacke, Kaputze mit Fellkragen / schmale Statur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ennepetal zu melden. Tel.: 02333-9166-4000

