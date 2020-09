Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe lenken Verkäuferin im Modegeschäft ab

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße 21.09.20, 10.15-10.45 Uhr

Am Montagvormittag wurde eine 65 Jahre alte Verkäuferin in einem Modegeschäft in der Innenstadt Opfer einer Taschendiebin. Die unbekannte Täterin erbeutete das Portmonee mit etwa 70 Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein und mehreren Bankkarten sowie einen Tablet-PC der Angestellten. Die etwa 40-jährige Diebin war ca. 180 cm groß und schlank. Sie hatte einen auffällig gebeugten Gang und mittellange, gelockte, braune Haare, so ein Beamter. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Diebstahl zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr. Als die Unbekannte vermutlich bewusst nach Kleidung fragte, die sich im Lager befand, habe die Diebin sich die Beute am Verkaufstresen gegriffen. Noch bevor die Verkäuferin mit der gesuchten Ware zurück war, hatte die Unbekannte schon das Geschäft verlassen. Daher hoffen die Ermittler, dass die mutmaßliche Täterin mit dem auffälligen Gang in der Porschestraße nahe dem Hugo-Bork-Platz beobachtet wurde. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05361-46460.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell