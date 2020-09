Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebe montieren Fahrzeugräder ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, John-F.-Kennedy-Allee Wolfsburg-Fallersleben, Neues Feld 18.-21.09.20

Am Montagmorgen entdeckten gleich drei Fahrzeugbesitzer in Detmerode und Fallersleben, dass am zurückliegenden Wochenende Räderdiebe aktiv waren. In der John-F.-Kennedy-Allee wurden zwei VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses nahe der Goerdelerstraße auf Steinen stehend aufgefunden und in der Straße Neues Feld Ecke Mozartstraße in Fallersleben ein auf gleiche Weise aufgebockter VW Golf GTI. Insgesamt richteten die unbekannten Täter einen Schaden von rund 12.000 Euro an. Zeugen der Vorfälle, die sich zwischen dem Freitagnachmittag und dem Montagmorgen ereigneten, wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

