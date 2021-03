Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht in der Apenrader Straße, Polizei sucht weitere Zeugen

Flensburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.03.21), um 17 Uhr, beobachteten Zeugen einen Kleinwagen, der in der Apenrader Straße (Höhe Hausnummer 67) eine Verkehrsinsel touchierte und anschließend in einen parkenden weißen Volvo fuhr. Anschließend fuhr der Kleinwagen weiter in Richtung Zentrum. Bei dem Volvo entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Zeugen haben beobachtet, dass es sich bei dem Verursacher um einen männlichen Autofahrer mittleren Alters gehandelt hat. Dieser hatte helle Haare und trug eine blaue Jacke. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres Flensburg hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Verursacher um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank

