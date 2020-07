Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Betrügerische Spendensammler unterwegs - Kripo warnt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 07.07.2020:

Gießen: Betrügerische Spendensammler unterwegs - Kripo warnt

Zur Vorsicht rät die Polizei bei dubiosen Spendensammlern. Aus aktuellem Anlass wendet sich die Gießener Kripo mit mehreren Präventionshinweisen an die Bevölkerung. Die Kripo hatte am Montag eine Strafanzeige zum Nachteil eines 74 - Jährigen aufgenommen. Der Mann war am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, im Heerweg in Klein-Linden von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Unbekannte teilte dem 74 - Jährigen mit, dass er Bargeld für eine Behinderteneinrichtung sammeln würde und zeigte dabei eine Kladde und eine Spendendose. Bei dem Gespräch lenkte der Täter den Senior offenbar geschickt ab und entwendete aus dessen Brusttasche 150 Euro. Anschließend flüchtete er in Richtung eines Fitnessstudios. Der Täter soll etwa 175 Zentimeter groß sein und eine schlanke Figur haben. Er trug eine Basecap.

Die Polizei warnt aber dennoch vor fragwürdigen Spendensammlern und gibt folgende Tipps:

a) Lassen Sie sich einen Sammlerausweis zeigen. Dieser ist nur in Verbindung mit einem Personaldokument gültig.

b) Lassen Sie sich nicht ablenken; behalten Sie Ihre Wertsachen im Auge.

c) Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Geldbörse fassen.

d) Vermeiden Sie jeglichen Körperkontakt. Schaffen Sie räumlichen Abstand.

e) Rufen Sie sofort die Polizei an, wenn Sie Opfer oder Zeuge einer Straftat werden.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell