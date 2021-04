Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Kombiinstrument aus BMW geklaut

Odenthal (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (21.04.) schlugen unbekannte Täter gegen 1:40 Uhr auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Heidberger Straße die Scheibe eines BMWs ein und entwendeten das Kombiinstrument. Zeugen wurden durch den ausgelösten Alarm wach und beobachteten zwei flüchtende Personen. Zuvor, gegen 17:30 Uhr, fielen den Zeugen zwei Jungs auf, die sich auffällig im hinteren Bereich des Mehrfamilienhauses verhielten und auf Nachfrage, was sie dort machen würden, in Erklärungsnot gerieten. Möglicherweise könnte hier ein Zusammenhang zur Tat bestehen. Beide sollen circa 15-18 Jahre alt und 170-176cm groß gewesen sein. Einer der beiden soll von schlanker, der andere von kräftiger Statur gewesen sein. Zum besagten Zeitpunkt trug einer der Männer eine weiß-schwarze Jacke, der andere ein weißes T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

