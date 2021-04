Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Scheibe eingeschlagen und Navi entwendet

Overath (ots)

Gestern früh (20.04.) um 07:20 Uhr ist der Besitzer eines Hyundai zu seinem Wagen gekommen und musste feststellen, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Er hatte den Firmenwagen am Vorabend gegen 19:00 Uhr auf einer Parkfläche an der Einmündung Olper Straße / Dresbacher Straße ordnungsgemäß abgestellt. Aus dem Innenraum haben Unbekannte ein mobiles Navigationsgerät von geringem Wert gestohlen, so dass der Schaden durch die eingeschlagene Scheibe deutlich größer sein dürfte.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 0220 205-0 an die Polizei. (ct)

