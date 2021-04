Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe hatten es auf das Lenkrad abgesehen

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu gestern (19.04.) haben Unbekannte einen BMW aufgebrochen und das Lenkrad entwendet. Am Vorabend gegen 22:00 Uhr hatte der Besitzer seinen Wagen in der Hauseinfahrt in der Straße Auf´m Büchel in Paffrath abgestellt. Am Morgen gegen 11:00 Uhr ist die Tat dann aufgefallen, da das Multifunktionslenkrad fachmännisch ausgebaut und gestohlen wurde. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Anlage: 1 Foto

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell