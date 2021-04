Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Polizei stoppt 25-jährigen Raser

Odenthal (ots)

Am Montag (19.04.) stoppten Beamte gegen 14:30 Uhr einen 25-jährigen Audi-Fahrer aus Burscheid, der auf der Altenberger-Dom-Straße teilweise mit über 100km/h statt den erlaubten 30 beziehungsweise 50 km/h unterwegs war.

Der Fahrer näherte sich mit seinem hochmotorisierten Audi mit hoher Geschwindigkeit dem Kreisverkehr in Odenthal, bremste in den Kreisverkehr hinein und beschleunigte beim Herausfahren wieder lautstark in Richtung Altenberg. Zudem versuchte er durch kurzeitiges Ausscheren immer wieder Überholmöglichkeiten zu finden, was ihm aber aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge nicht gelang.

Unabhängig von der Verfolgungsfahrt fiel der Audi-Fahrer kurze Zeit später in Kaltenherberg den Kollegen der Wache Burscheid auf: Der 25-Jährige war nämlich nicht nur zu schnell unterwegs, er telefonierte auch noch.

Eine Sicherstellung des Führerscheins und des Autos wurde von der Staatsanwaltschaft Köln abgelehnt; der Burscheider wurde nach erfolgter Kontrolle entlassen und erhält nun eine Anzeige aufgrund eines verbotenen Kfz-Rennens (§ 315d Abs. 1) sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgrund des Handyverstoßes. (mw)

