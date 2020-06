Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Kraftrades

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Waldshut

L152, Höhe Wieladingen

Am 21.06.2020, gegen 18.00 Uhr, kam es auf der L152 Höhe Wielandingen zu einer Vorfahrtsverletzung, in deren Verlauf ein Motorradd auf einen Pkw auffuhr. Der 58 Jahre alteMotorradfahrer wurde schwerst verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Freiburg geflogen. Die L152 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel.: 07751-89630, zu melden.

BS/FLZ

