Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Trickdiebstahl

Betrug

Freiburg (ots)

LKR B-H - St. Märgen An der L128 kam es am 24.07.2021, gegen 11.30 Uhr zu einem versuchten Trickdiebstahl / Betrug an einem Landwirt. Ein unbek., südeuropäisch aussehender Mann sprach den Arbeiter an und bat ihn um Geld. Er bot als Tausch Herrenuhren an. Als dieser ablehnte entfernte sich der Mann mit einer älteren A-Klasse (Mercedes-Benz) mit italienischem Kennzeichen. Bei weiterem Auftreten wird gebeten, unverzüglich die Polizei zu verständigen. Stand: 11:00 Uhr FLZ/as (RTN/hö)

