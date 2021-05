Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Motorradunfall - kein Führerschein, keine Zulassung, keine versicherung

Aalen (ots)

Kreßberg: Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall

Am Sonntagabend kurz nach 22:00 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Motorradfahrer zusammen mit einer 23-jährigen Sozia die Weidelbacher Straße in Kreßberg aus Richtung Marktlustenau kommend. Dabei kam das Suzuki-Motorrad in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die beiden Biker wurden bei dem anschließenden Sturz schwer verletzt. Der 28-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, die 23-Jährige wurde von Rettungskräfte ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der 28-jährige Motorradfahrer keinen Führerschein, das Motorrad war weder zugelassen noch versichert und zudem war ein gefälschtes Kennzeichen angebracht.

