POL-AA: Ostalbkreis: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der K 3216 geriet am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr ein 38-jähriger Opel-Lenker zwischen Rattstadt und Hardt zunächst nach rechts in den Grünstreifen, wo er einen Leitpfosten beschädigte. Der Fahrer lenkte sein Fahrzeug zunächst auf die linke Fahrbahn zurück, kam dann letztendlich jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Acker überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Hilfe eines Unfallzeugen lehnte der unverletzte Unfallverursacher ab und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

