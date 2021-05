Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Korb: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13:10 Uhr an der Einmündung Steinstraße / Lange Straße. Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr die Steinstraße in Richtung Südstraße und missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines 25-jährigen Audi-Fahrers, der von der Langen Straße nach links auf die Steinstraße abbiegen wollte. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

