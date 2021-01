Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: PKW auf Spielplatz festgefahren

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 04.01.21 staunten die Mitarbeiter vom Werkhof nicht schlecht, als sie in Haagen auf einem Spielplatz einen Pkw, Opel Corsa entdeckten, der dort offensichtlich in einem Kiesbett festgefahren wurde. Die hinzugezogene Polizei ließ den Pkw von einem Abschleppunternehmen bergen. Zudem konnte die Polizei feststellen, dass die Versicherung für den Pkw abgelaufen war. Der Halter des Pkw gelangt wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-350

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell