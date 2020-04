Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Verwaltungsgebäude - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Osterwochenende ist es in der Segeberger Chaussee zum Einbruch in das Verwaltungsgebäude einer Schokoladenfabrik gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen Unbekannte zwischen Donnerstagabend (09.04.2020) und dem gestrigen Montag (13.04.2020) gewaltsam in das Gebäude ein.

Reinigungskräfte stellten gestern Mittag erhebliche Schäden im Gebäude fest und informierten die Polizei.

Anhand der Spurenlage stellten die Beamten fest, dass sich ein oder mehrere Täter offenbar gewaltsam Zutritt verschafften und anschließend unter Zuhilfenahme von Elektrowerkzeugen einen Tresor öffnete.

Entsprechend gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Einbrecher über mehrere Stunden in dem Objekt aufhielten. Weiterhin dürfte es zu einer erheblichen Geräuschentwicklung gekommen sein.

Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Zum Diebesgut ist bisher nichts Näheres bekannt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die nähere Hinweise zum Tatzeitraum bzw. zu verdächtigen Beobachtungen machen können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 040-528060 entgegen.

