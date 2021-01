Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02./03.01.2021, wurden zwei Fahrräder im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Die Fahrräder der Marken Scott und Pegasus waren an einem überdachten Fahrradabstellplatz in der Klybeckstraße angeschlossen abgestellt. Das Revier Weil am Rhein, Tel.: 07621 9797-0, sucht Zeugen.

