Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.05.2021, 13:25 Uhr - 13:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Karlstraße SV: Opfer eines Taschendiebstahls wurde ein 79-jähriger Mann, der zu Fuß von der Fußgängerzone zurück zu seinem Wagen war, den er am Fahrbahnrand der Karlstraße geparkt hatte. Dort sprach ihn ein junger Mann an, den er zuvor schon am Alexanderplatz gesehen hatte. Der Mann sagte nur "Bahnhof", womit er wohl ausdrücken wollte, dass er von dem 79-Jährigen gerne im Fahrzeug bis zum Bahnhof mitgenommen werden würde. Der Angesprochene lehnte jedoch ab. Wenig später stellte er fest, dass seine Geldbörse, die er in seiner Jackentasche getragen hatte, entwendet worden war. Als mutmaßlicher Täter kommt nur der junge Mann in Betracht, den der Geschädigte wie folgt beschreibt:

Ca. 20 Jahre alt

Weiße Jacke Schwarze Hose Schwarze Schuhe (Sneakers) Keine Mund-Nasen-Bedeckung Keine Brille Kein Bart Kurze, braune Haare Keine offensichtlichen Ohrringe, Piercings und Tätowierungen Ca. 1,80 m Akzent: ausländisch

Der mutmaßliche Dieb war zuvor in Begleitung eines zweiten Mannes gewesen. Diesen beschreibt der Geschädigte wie folgt:

Ca. 20 Jahre alt

Schwarze Schuhe (Sneakers) Schwarze Jeans Schwarze Oberbekleidung (Jacke) Keine Mund-Nasen-Bedeckung Ca. 1,75 m Akzent: ausländisch Keine offensichtlichen Ohrringe, Piercings und Tätowierungen Keine Brille Kein Bart Schwarze, kurze Haare

Diebesgut: 35 EUR Bargeld und persönliche Dokumente des Geschädigten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat, die einem versuchten Taschendiebstahl vom Vortag ähnelt, der sich ebenfalls in der Karlstraße abgespielt hatte. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell