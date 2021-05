Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Messegeländes

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 14:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz des Messegeländes geparkten Audi A 3. Die Schäden im hinteren Bereich der Fahrerseite werden auf 1200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

