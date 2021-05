Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zaun des Naturheilvereins beschädigt und Leergut abtransportiert

Pirmasens (ots)

Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter den Zaun des Naturheilvereins in der Alten Winzler Straße 30. 15 ursprünglich auf dem Gelände gelagerte Leergutkisten wurden im nahegelegenen Wald aufgefunden. Der Schaden am Zaun wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

