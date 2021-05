Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto fährt in der Fußgängerzone auf Fußgänger zu

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei telefonisch von Zeugen über einen Vorfall in der Fußgängerzone, Nähe Pfarrgasse, informiert. Ein Autofahrer soll vehement auf einen Fußgänger zugefahren sein. Ob es zu einem Schaden kam, ist nicht bekannt. Die sofort entsandte Streife konnte weder den vermeintlichen Verursacher noch den Geschädigten vor Ort antreffen. Ein Kennzeichen wurde von den Zeugen mitgeteilt. An der Halteradresse konnte zunächst niemand angetroffen werden. Es wird nun in alle Richtungen ermittelt. Weitere Angaben können deshalb noch nicht gemacht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

