POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt in der Probezeit

Zeit: 17.05.2021, 00:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Am Beckerswäldchen SV: Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er mit seinem Fahrzeug unter Alkoholeinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er - da er sich noch in der Probezeit befindet - die 0,0 Promille-Grenze zu beachten hat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein bis zur Ausnüchterung sichergestellt. Der 19-Jährige muss mit einem Bußgeld in Höhe von 250 EUR rechnen, ein Fahrverbot ist laut Bußgeldkatalog jedoch nicht vorgesehen. Dem jungen Mann droht zusätzlich aber noch eine Verlängerung der Probezeit. |pizw

