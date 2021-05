Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an der ehemaligen Landgraf-Ludwig-Realschule Plus

Unbekannte Täter beschädigten an der kleinen Halle der ehemaligen Landgraf-Ludwig-Realschule Plus, Nagelschmiedsbergstreppe 8, mehrere Fenster und eine Innentür. Zwei mit Wasser gefüllte Feuerlöscher wurden leergespritzt. Das Gebäude steht schon seit über einem Jahr leer. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Dienstag, 04.05. bis zum letzten Samstag. Die Höhe des verursachten Sachschadens wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

