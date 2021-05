Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines E-Bikes

Münchweiler (ots)

Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, wurde ein E-Bike mitsamt Schloss aus der offenen Hofeinfahrt des Anwesens "Am Herdpfad 31" entwendet. Das weiße Herrenrad, Marke Epac, hat einen Wert von 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

