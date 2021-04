Polizei Düren

POL-DN: Ehepaar steht Einbrechern gegenüber - Zeugen gesucht

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag traf ein Paar in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Scharnhorststraße auf zwei mutmaßliche Einbrecher. Diese bedrohten die beiden und flüchteten dann auf Fahrrädern.

Am 26.04.2021 gegen 01:00 Uhr wollten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Scharnhorststraße ihren Kellerraum betreten. Ungewöhnlich war bereits, dass die Tür, die zu den Kellerräumen führt, offen stand. Als die Bewohner die Treppe zum Keller hinuntergingen, erblickten sie zwei mutmaßliche Einbrecher, die mit einer Taschenlampe vor einem unverschlossenen Kellerabteil standen. Die Unbekannten rannten kurz darauf an den Bewohnern vorbei, die Kellertreppe hinauf. Einer der Täter bedrohte das Paar dabei nach Angaben des Bewohners mit einer Schusswaffe. Die Unbekannten flüchteten durch die Eingangstür des Mehrfamilienhaueses, stiegen dann auf Fahrräder und fuhren in Richtung Roonstraße / Dürener Krankenhaus davon.

Die unbekannten Täter werden als etwa 30 Jahre alte schlanke Männer beschrieben. Einer hatte kurze dunkelblonde Haare, der andere trug kurzes dunkles Haar. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell