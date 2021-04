Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksamer Zeuge hilft Verkehrsunfallflucht aufzuklären

Düren-Arnoldsweiler (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist die Klärung einer Verkehrsunfallflucht von Freitagnacht zu verdanken. Gegen 03:35 Uhr hörte ein Anwohner der Talstraße in Arnoldsweiler einen lauten Knall. Auf der Straße entdeckte er dann einen Pkw, welcher offenbar gegen einen geparkten Pkw gestoßen war und diesen auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge aufgeschoben hatte. Der Fahrer war ausgestiegen und erschien dem Zeugen sowohl äußerst verwundert als auch alkoholisiert. Während der Zeuge die Polizei verständigte gelang es dem Unfallfahrer sich unbemerkt vom Unfallort zu entfernen - allerdings waren Teile der Stoßstange samt Kennzeichen am Unfallort zurückgeblieben. An der Anschrift des Fahrzeughalters wurden sowohl das stark beschädigte Fahrzeug angetroffen, als auch der Fahrzeughalter, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, der 57jährige Dürener wurde zur Entnahme von Blutproben zur Polizeiwache verbracht, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der entstandene Schaden an allen 4 beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

