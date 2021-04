Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Automatenaufbruch

Heimbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 03.30 Uhr zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Heimbach-Vlatten. Hier machten sich gleich vier Täter, mit farbigem Mundschutz, der natürlich als Vermummung diente, ans Werk. Mit einem elektrischen Trennschleifer versuchten sie, den Zigarettenautomaten an den Befestigungsstangen abzuflexen. Den Strom für diesen Trennschleifer bezogen sie anscheinend aus der Außensteckdose eines Hauses, welche sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort befindet. Der Zigarettenautomat konnte durch die Täter jedoch nicht geöffnet und entwendet werden, wurde aber schwer beschädigt. Sie flüchteten, als sie entdeckt wurden, ohne das begehrte Gut mit einem blauen Kleinwagen der Marke Opel. Der Schaden am Zigarettenautomat beläuft sich auf mindestens 400,- Euro. Wer als Anwohner noch Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten die Polizei unter 02421-949-6425 zu informieren.

