Polizei Bielefeld

POL-BI: Radlader von Baustelle gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Gellershagen-

Zwischen Freitag, 26.03.2021 und Montag, 29.03.2021, stahlen Diebe an der Straße Am Brodhagen, nahe der Drögestraße, von einer Baustelle einen verschlossenen Radlader.

Die Täter betraten Freitag nach 17:00 Uhr die Baustelle an der Straße Am Brodhagen und entwendeten von der Baustätte einen verschlossenen gelben Radlader der Marke Kramer. Sie transportierten ihn auf unbekanntem Wege ab. Am Montagmorgen um 07:00 Uhr stellten Mitarbeiter der Baufirma den Diebstahl fest und benachrichtigen die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell