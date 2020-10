Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell, Führerschein weg

Haßloch (ots)

Auf der Rennbahnstraße in Haßloch überwachte die Polizei am Mittwochvormittag (21. Oktober 2020, 9:30-11:00 Uhr) die Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang. Insgesamt 21 Autofahrer hielten sich nicht an die erlaubten 30 km/h. In drei Fällen war die Geschwindigkeit so hoch, dass der Führerschein für einen Monat weg ist. Höchster gemessener Wert war 64 km/h. Die Polizei Haßloch kündigt für die kommende Woche weitere Geschwindigkeitskontrollen in der Gemeinde an.

