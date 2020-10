Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Mülltonnenbrand gelöscht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 21.10.2020 gegen 19:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung von zwei Bürgern darauf aufmerksam gemacht, dass in der Herxheimer Straße in Freinsheim ein Mülleimer brennen würde. Der an einem Wohnhaus abgestellte, brennende Mülleimer, konnte durch den Einsatz des dienstlichen Feuerlöschers gelöscht werden. Ein Einsatz der Feuerwehr war daher nicht mehr erforderlich. Der Auslöser des Brandes konnte bislang nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von 60 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell