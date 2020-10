Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Worms / A6 (ots)

Am Mittwoch, den 21.10.2020 fiel Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 17.30 Uhr auf der A61 ein Fahrzeug aus Frankreich auf. Aufgrund der Fahrweise wurde das Fahrzeug am Parkplatz Kurzgewann einer Kontrolle unterzogen. Da der 20-jährige Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen aufwies, wurde eine Urinvortest durchgeführt, der den Konsum von THC anzeigte. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung zur Sicherung der zu erwartenden Geldbuße einbehalten. Der Mann gab an, dass er letztmals vor 2 Tagen einen Joint geraucht hätte. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass sich die Abbauprodukte von Drogen deutlich länger im Blut befinden und somit das Führen eines Kraftfahrzeugs untersagt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

PHK Wenzel

Maxdorfer Straße 85

67071 Ludwigshafen am Rhein



Telefon: 06237/933-0

Telefax: 06237/933-2120

Email: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell