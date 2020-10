Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wildunfall - Beteiligter lässt Reh zurück - Folgeunfall

Grünstadt, B 271, kurz vor Abfahrt Autohof - 20.10.2020, 06:15 Uhr (ots)

Ein 51-jähriger PKW-Fahrer hatte in den frühen Morgenstunden einen Zusammenstoß mit einem Reh auf der B 271 - Umgehung Grünstadt. Anstatt dies der Polizei zu melden oder sich um das Tier zu kümmern, fuhr er zur Arbeit. Wenig später kam ein weiterer PKW-Fahrer an dieser Stelle vorbei. Er überfuhr das auf der Fahrbahn liegende Tier, welches nach eigenen Angaben noch lebte, da er das "Hindernis" als solches zu spät erkannte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden (ca. 1500EUR). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

