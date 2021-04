Polizei Düren

POL-DN: versuchter Raub an Seniorin

Düren (ots)

Düren - Auf ihrem Spaziergang am Freitagmittag wurde eine 70 Jahre alte Frau von einer Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld mit einem Messer bedroht. Die Dame aus Düren ging gegen 14.20 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen einem Verbrauchermarkt am Heerweg und einem Baumarkt, der parallel zur B 56 führt, als ihr die Unbekannte begegnete. Diese ging zunächst an ihr vorbei, drehte sich dann zu ihr und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld her. Das Opfer gab an, kein Bargeld mitzuführen, woraufhin die Täterin die Örtlichkeit verließ und in Richtung Heerweg flüchtete. Bis zu einer dortigen Tankstelle konnte die Dürenerin sie verfolgen, verlor sie dann jedoch aus den Augen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach der Täterin ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Wer kann Hinweise zu der Gesuchten geben? Wer hat die Tat vielleicht sogar beobachtet? Gefahndet wird nach einer etwa 25 Jahre alten Frau, die circa 165 cm klein und eine untersetzte Statur haben soll. Zur Tatzeit war sie mit einem grau-braunen Parka bekleidet und hatte ein bunte Kapuze über den Kopf gestülpt. Eine Maske trug sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421-949-6425 entgegen.

