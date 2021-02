Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei trifft "alten Bekannten" - Düsseldorfer fährt unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Bild-Infos

Download

Neuss-Uedesheim (ots)

Als Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei im Rhein-Kreis Neuss am Freitagmorgen (19.02.) den 24-jährigen Fahrer eines Kleintransporters auf der Tucherstraße kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Die Polizisten trafen auf einen "alten Bekannten", den Sie im Herbst 2019 an derselben Stelle bereits kontrolliert hatten. Damals wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Zudem wurde er seinerzeit mit Haftbefehl gesucht. Nach seiner vorläufigen Festnahme konnte der 24-jährige Düsseldorfer durch Zahlung einer Geldstrafe die Haft abwenden. Aufgrund der Fahrt unter Drogeneinfluss wurde gegen ihn ein Verfahren eingeleitet.

Auch am vergangenen Freitag (19.02.) bemerkten die Ordnungshüter Anzeichen von Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Der Schwerpunktdienst nahm den Düsseldorfer daraufhin mit zur Polizeiwache, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Zusätzlich stutzen die Beatmen bei dem vom 24-Jährigen vorgelegten Führerschein. Nach den Informationen der Ordnungshüter konnte er gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Tatsächlich stellte sich heraus, dass das in Rumänien ausgestellte Dokument Fälschungsmerkmale aufwies.

Das offenbar falsche Dokument wurde sichergestellt. Den Düsseldorfer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell