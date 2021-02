Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorrad-Sozia schwer verletzt

Neuss (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag kam es in der Nähe von Kleinenbroich auf der Bundesstraße 390 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein Kaarster Ehepaar (76 und 74 Jahre alt) befuhr mit seinem BMW-Motorrad die Bundesstraße in Richtung Willich, als ein 84-jähriger Kaarster mit seinem Toyota von einem Parkplatz in gleicher Fahrtrichtung auf die B 390 einbog. Hierbei übersah er das Motorrad, wodurch es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzten die Zweiradfahrer und rutschten noch einige Meter über den Asphalt. Der Fahrer musste mit leichteren, seine Ehefrau mit schwereren Verletzungen jeweils in ein Krankenhaus eingeliefert werden, während der Verursacher mit dem Schrecken davon kam. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße zeitweise gesperrt. (Mat.)

