Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkw kollidieren auf der L486

Lemberg (ots)

Am Montag, um 14:00 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau mit einem Mazda die L486 nach dem Kreisel in Richtung Pirmasens. In einer Linkskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Kia frontal. Durch den Aufprall wurde das Heck des Mazda gegen die Hauswand eines Wohnanwesens geschleudert. Die Frau und der 55-jährige Fahrer des Kia wurde leicht verletzt. Der Mann wurde vorsorglich in das Krankenhaus verbracht. Da bei der Mazda-Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen, da ein Atemalkoholtest zur Entkräftigung des vorliegenden Verdachtes nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte. An den beiden Fahr-zeugen entstand Totalschaden von schätzungsweise insgesamt 26.000 Euro. Der Schaden am Haus wurde auf 50 Euro geschätzt. pips

