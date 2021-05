Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.05.2021, 10:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Karlstraße SV: Eine 58-jähriger Frau, die zu Fuß auf dem Rückweg zu ihrem Pkw war, der auf dem Parkplatz der Karlskirche abgestellt war, bemerkte plötzlich, dass sich ein junger Mann in gebückter Haltung an ihrer rechten Jackentasche zu schaffen machte, in der sie ihre Geldbörse trug. In unmittelbarer Nähe sah sie einen weiteren jungen Mann, den sie als Komplizen des Taschendiebs einstufte. Die Frau wich zurück und konnte die beiden Personen durch Drohungen mit ihrem Schirm vertreiben. Beide flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

Haupttäter: 14 - 16 Jahre alt, ca. 163 - 165 cm groß, schmale Statur, etwas dunklerer Teint, bekleidet mit schwarzer Leder- oder Kunstlederjacke, kurze glattrasierte Haare, im oberen Kopfbereich länger und schwarz gelockt; auffallend lange Schneidezähne, ovale Gesichtsform

Zweiter Täter: ca 18 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, schmale Statur, etwas dunklerer Teint, bekleidet mit auffälliger Kapuzenjacke mit schwarz-weißem Rautenmuster

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

